De nieuwe coach van de Belgian Cats wordt al zeker geen Belg

Na het EK en de Olympische Spelen besloot de Belgische basketbalbond vorige maand om niet voort te gaan met succescoach Philip Mestdagh. "Er is nood aan een nieuwe wind", luidde het bij de federatie.



Er waren heel wat gegadigden om het roer over te nemen bij de Belgian Cats. Een longlist van 19 kandidaten is de voorbije weken herleid tot een shortlist van 3 coaches. Daarbij is geen Belg en het gaat om 3 mannelijke coaches. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen.



Dit weekend zit de basketbalbond samen met de 3 overgebleven kandidaten. Daarna wordt de knoop doorgehakt.



In de wandelgangen circuleerde de voorbije weken onder meer de naam van de Fransman Frédéric Dusart, de coach van Castors Braine. Die werkte in het verleden al samen met Emma Meesseman bij Villeneuve d'Ascq, maar ontkent dat hij een van de kandidaten is.



"Er is geen contact geweest", zegt hij aan Sporza. "Mijn naam heeft wel in de pers gestaan, maar meer niet. Als ze me bellen, zou ik wel geïnteresseerd zijn. Ik ken veel van de meisjes goed. Maar ik heb geen telefoon gekregen, dus ik zal het niet worden. Ik wens de nieuwe coach succes."