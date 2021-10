Daar is de tweede seizoenszege voor Jordi Meeus, na een sprint tegen Démare

Eerder dit jaar won Jordi Meeus een rit in de Ronde van Hongarije. De voorbij weken stapelde hij de ereplaatsen op: 2e in de Eurométropole Tour, 2e in Denain en 3e in de Gooikse Pijl.

In Parijs-Bourges had Meeus nog een keer prijs. Voor eigen publiek legde hij Arnaud Démare tussen zijn boterham.

"Hier ben ik heel blij mee", sprak Meeus na afloop. "Ik zat in het wiel van Démare in de laatste bocht, daarna ging alles op een lint. Op 150 meter van de streep had ik een vrij wiel, het juiste moment om mijn sprint te lanceren."



"Dit is een geweldige overwinning voor het hele team. Hier gaan we samen van genieten deze avond", besloot de 23-jarige renner.



Ook Piet Allegaert liet nog een keer van zich horen. Na een prima Vuelta sprintte hij in Frankrijk naar de 4e plaats.