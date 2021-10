Colbrelli verslikt zich in versmalling, olympisch pistekampioen profiteert

Matthew Walls - Matt voor de vrienden - blinkt al jaren uit op de piste. Op de Olympische Spelen in Tokio graaide hij nog goud (in het omnium) en zilver (in de ploegkoers) mee.

Ook op de weg begin Walls te oogsten. In augustus won hij een etappe in Noorwegen, voor Mads Pedsersen, nu was hij de snelste in Gran Piemonte. Op de streep gooide hij zijn fiets net iets sneller over de streep dan Nizzolo.

"Het was best hectisch in de slotkilometer. Mijn piste-ervaring heeft me vandaag enorm geholpen", reageerde Walls.