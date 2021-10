17-jarige Gavi gunt Spanje glimp van de toekomst: "Een lust voor het oog"

Amper 3 matchen als basisspeler in de hoofdmacht van FC Barcelona: meer had Pablo Martin Paez Gavira - Gavi voor de vrienden - niet nodig om de kenners te overtuigen van zijn klasse. En meer was er voor bondscoach Luis Enrique ook niet nodig om hem in de basis te droppen in de halve finales van de Nations League.



In en tegen Italië mocht de 17-jarige knul - hij droeg nog luiers toen Giorgio Chiellini in november 2004 zijn debuut maakte voor de Squadra Azzurra - het onder meer opnemen tegen zijn grote idool, Marco Verratti.



Complexloos deed hij gisteravond zijn job: met vertrouwen aan de bal de Spaanse aanvallen regisserend, alsof hij in zijn hele leven nog niks anders gedaan had. En ondertussen hield hij ook nog zijn voorbeeld Verratti aan de praat.