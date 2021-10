"Dit is competitievervalsing": Kortrijk-voorzitter woest op Standard na vertrek Elsner

"Dit is vloeken voor ons. Ik vind het ook competitievervalsing. Het kan niet dat je zomaar een trainer wegplukt bij een andere club. Toch niet midden in het seizoen."

"We hadden het niet zien aankomen. Dit is een ontgoocheling voor KV Kortrijk", reageert voorzitter Ronny Verelst. "Als je een rit met iemand begint, ga je ervan uit dat die ver draagt."

Dit is echt not done. Daarom zijn we aan het kijken welke juridische stappen we kunnen zetten.

"Natuurlijk kan iemand kiezen om andere oorden op te zoeken, maar in het huidige voetbalmodel vind ik het een brug te ver."

"Dit is echt not done. Daarom zijn we aan het kijken welke juridische stappen we kunnen zetten", gaat Verelst voort. "Voor het Belgische voetbal moeten we vermijden dat dit de normaalste zaak ter wereld wordt. Dit destabiliseert onze competitie."



"Ik ga het ook aankaarten bij de Pro League. Een belangenvereniging voor het Belgische profvoetbal, maar eigenlijk een belangenvereniging voor de eigen club", stelt Verelst scherp.