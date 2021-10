Waar Frankrijk wakker van ligt de nacht voor België? "Controle en defensieve stabiliteit"

Wakker liggen over de bondscoach en de spelers

"Er wordt in Frankrijk op dezelfde manier gekeken naar de Nations League als in België. Nu de Final Four met vier toplanden is aangebroken is er meer animo. Het zal de ontgoocheling over het EK niet wegspoelen, maar zoals Mbappé zei in een interview zijn het twee prestigueduels. Die wil je niet verliezen."

"Veel zal afhangen van het gevoel na de match. Zelfs als ze verliezen", zegt voetbalcommentator Sirik Geffray. "De grootste kritiek na de matchen tegen Bosnië en Oekraïne was dat Frankrijk geen controle had."

Fans en journalisten lagen wakker van de vraag of Didier Deschamps nog wel de geknipe bondscoach was en waarom een talentvolle generatie zo ondermaats presteerde? Een overtuigende zege tegen Finland nam de druk even weg, maar de match tegen België zal de krantenkoppen op vrijdag bepalen.

Le jour de gloire est arrivé? Het Franse publiek snakt naar een goeie prestatie tegen een topland na een mislukt EK en twee gelijke spelen in de WK-kwalificaties tegen Bosnië en Oekraïne in september.

Als het gevoel leeft na België dat Frankrijk geen controle had, dan keert de kritiek en de druk terug.

Wakker liggen van de defensieve balans

In de studio van Extra Time zei Franky Van der Elst dat België naar zijn gevoel niet beter is geworden sinds het EK. "Hetzelfde kan gezegd worden over Frankrijk", zegt Sirik Geffray.



Daar zal Didier Deschamps de laatste weken wakker van gelegen hebben. "Zijn grootste conclusie na het EK was dat Frankrijk de defensieve stabiliteit kwijt was geraakt (die ze wel hadden op het WK)."

"Die wil Deschacht opnieuw vinden én tegelijk de drie grote vooraan (Benzema-Mbappé-Griezmann) in stelling kunnen brengen. In het aanvallend compartiment speelt Griezmann nu meer als tien in plaats van op de flank."

Wie defensieve stabiliteit zoekt, is niet blij dat Ngolo Kanté er al zeker niet bij is door een coronabesmetting. Maar misschien leren we zo wel een nieuw Frans toptalent kennen: Aurélien Tchouameni, middenvelder van AS Monaco.

"Mocht ik bondscoach zijn, dan zou ik Kanté vervangen door Tchouameni", zegt Geffray. "Hij was dé revelatie van de matchen in september bij Frankrijk. Hij voetbalt alsof hij altijd al in de ploeg stond, recupereert enorm veel ballen, maar heeft ook een heel goede pass."

"En net als Kanté is hij complementair met Pogba. Toch speculeert de Franse media dat Deschamps voor Rabiot kies. Sowieso is de spoeling op het middenveld dun bij de Fransen omdat ook Tolisso geblesseerd is."



"Deschamps zal daarnaast moeten kiezen tussen een 4-3-3 of 3-4-3. Mogelijk kiest hij voor 3-4-3 met flankspelers met veel loopvermogen, die voortdurend blijven gaan zodat ze met 7 spelers telkens in het defensieve blok kunnen staan."

"Dat is de reden dat hij toch overstag ging om Théo Hernandez van Milan op te roepen. Die heeft een enorme motor om dat te doen."