Tadej Pogacar probeerde Remco Evenepoel te imiteren: "Interessanter voor fans"

Michel Wuyts vertelde het maandag in onze podcast De Tribune. "We zien de jongste jaren de mooiste evolutie in de afgelopen 30 jaar. Er is veel ondernemingsdrang en er zijn jongens die geen schrik hebben om alle registers open te trekken op 70km van de finish en desnoods van nog verder. Dat is een ware revolutie."

Maandag toonde Remco Evenepoel het in de Coppa Bernocchi en dinsdag probeerde Tourwinnaar Tadej Pogacar een zelfde nummertje op te voeren. In de Tre Valle Varesine trok Pogacar met zijn ploegmaat Davide Formolo in de aanval op 120 kilometer van de finish.

"Ik wilde gewoon mijn best doen en plezier hebben onderweg", lachte Pogacar op de persconferentie na de Italiaanse koers. "We hebben alvast zeker onze benen getest."