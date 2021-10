RCS schuift in 2022 met Italiaanse koersen: Milaan-Turijn als opstapje naar Milaan-Sanremo

Milaan-Turijn werd voor het eerst georganiseerd in 1876 en kreeg toen een datum in maart. Later verhuisde de stokoude wedstrijd naar de herfstperiode, maar nu wordt het weer een voorjaarskoers.

In 2022 ziet de Italiaanse voorjaarskalender er als volgt uit: op zaterdag 5 maart wordt de Strade Bianche gereden, op maandag 7 maart gaat Tirreno-Adriatico van start. De koers eindigt op zondag 13 maart.

Wielerfans zullen meteen hun wenkbrauwen fronsen: de verschuiving van organisator RCS betekent dat volgend voorjaar Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico gelijktijdig zullen worden gereden. Normaal begint de Italiaanse rittenkoers altijd op woensdag na de Strade Bianche.

Het gat met Milaan-Sanremo (zaterdag 19 maart) wordt op woensdag 16 maart dan ingevuld door Milaan-Turijn.

Naast die stoelendans in het voorjaar bevestigde RCS dat de Giro volgend jaar een buitenlandse Grande Partenza krijgt. De Ronde van Italië begint al op vrijdag 6 mei en krijgt dus een extra (derde) rustdag om de terugreis naar Italië te vergemakkelijken.

In 2020 viel de Grande Partenza in Boedapest in het water, maar het is nog niet duidelijk of er een Hongaarse herkansing volgt volgend jaar. Ook Slovakije wordt genoemd als kandidaat.

In 2022 zullen alle grote rondes dus een buitenlandse start hebben. De Tour vertrekt in Kopenhagen, de Vuelta begint in Utrecht.