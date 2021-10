Primoz Roglic geeft in Turijn zijn visitekaartje af voor Lombardije

Vansevenant 1 ronde solo

Met de Ronde van Lombardije in het vizier tekenden alle toppers - op Remco Evenepoel na - vandaag present in Milaan - Turijn. Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Alejandro Valverde... ze waren allemaal van de partij in de oudste koers ter wereld.

Een van de jongste renners in het peloton opende de finale. Mauri Vansevenant viel aan op de eerste passage op de Superga, een klim van 5 kilometer in de heuvels van Turijn.

De 22-jarige pion van Deceuninck-Quick Step hield zijn inspanning vol tot de tweede en finale beklimming van de Superga. Om het pad te effenen voor Alaphilippe? Neen, want de wereldkampioen moest snel passen.