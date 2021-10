Courtois: "Natuurlijk roept Frankrijk herinneringen op, maar ik koester geen hard feelings"

Morgen om 20.45 uur zien België en Frankrijk mekaar in de halve finales van de Nations League, een heruitgave van de halve finales op het WK in Rusland (1-0).

"Natuurlijk ben ik die nederlaag niet vergeten. Dat was zo close", zegt Thibaut Courtois op zijn website.

"Het klopt dat we toen ontgoocheld en gefrustreerd waren, maar nu koester ik geen hard feelings over die wedstrijd. Echt niet. Het is ook al 3,5 jaar geleden."

"Je kan de twee matchen ook niet vergelijken", gaat de Belgische nummer 1 voort. "Als we dit toernooi winnen, zullen we niet met z'n allen staan springen op de Grote Markt van Brussel zoals in 2018."

"Integendeel, de dag erna vliegen we weer naar onze clubs. Maar laat ons eerst Frankrijk verslaan", besluit Courtois.