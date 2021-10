Club Brugge is blij met omgevingsvergunning voor nieuw stadion: "Mijlpaal"

Preses Bart Verhaeghe: "Een mijlpaal voor Club Brugge"

Natuurlijk is Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe tevreden en opgetogen. "Deze vergunning is een mijlpaal voor de club. Ze biedt eindelijk perspectief voor tienduizenden voetballiefhebbers, want de veiligheidsproblemen van het sterk verouderde en versleten Jan Breydelstadion worden dag na dag urgenter."



"Daarom ben ik iedereen dankbaar die zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt in het Brugse stadiondossier, in het bijzonder de Vlaamse regering en Stad Brugge."



Verhaeghe beseft dat er heel wat klippen zijn genomen en dat er nog een klip van 45 dagen wacht, maar hij doet een oproep aan alle betrokkenen. "Het nieuwe stadion zal globaal minder overlast veroorzaken dan het huidige Jan Breydelstadion."



"Bovendien kunnen we de unieke kans grijpen om de omgeving te vergroenen met de aanleg van een nieuw Olympiapark. Laten we positief samenwerken en verantwoordelijk omgaan met die enorme opportuniteiten.”



Als het nieuwe stadion er staat, zal Jan Breydel, dat in 1975 gebouwd werd, afgebroken worden. De vrijgekomen ruimte zal deel uitmaken van het Olympiapark.