Ajax-doelman Maarten Stekelenburg (39) mist rest van seizoen door heupoperatie

Stekelenburg begon als eerste doelman aan het seizoen, keepte in de eerste drie competitiematchen, maar stond sindsdien aan de kant met een liesblessure. Die vergt nu een verregaande ingreep. "Ik moet aan mijn heup geopereerd worden en daarna maandenlang revalideren", luidt het.



De plaats van Stekelenburg in doel werd al een tijd ingenomen door Remko Pasveer.



André Onana, vorig seizoen eerste doelman tot hij geschorst werd wegens doping door het verkeerd gebruik van medicatie, keert in november terug uit schorsing. De Kameroener heeft evenwel een conflict met Ajax, omdat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen.



Ajax leidt in de Eredivisie met 19 punten na 8 speeldagen. Eerste achtervolger PSV telt een puntje minder. In de Champions League wonnen de Amsterdammers hun eerste twee groepswedstrijden.