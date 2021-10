"Danjumagic" in Spanje, maar gepasseerd bij Oranje voor Noa Lang

"Er is geen twijfel dat Danjuma een van de beste aanwinsten is in La Liga." De tweet van afgelopen woensdag van La Liga zelf laat er weinig twijfel over bestaan. Arnaut Danjuma Groeneveld maakt indruk in Spanje.

Man van de match tegen Betis net voor de interlandbreak met twee goals. Man van de match in de nochtans verloren Champions League-match tegen Manchester United een paar dagen eerder.

Het was dat Thibaut Courtois hem vier dagen daarvoor nog enkele keren van een goal had gehouden, want ook tegen Real Madrid was hij de meest dreigende Villarreal-speler (zie video). "Danjumagic", zouden zijn Spaanse teammaats hem noemen.

Voor Spanjaarden met een goed geheugen was Danjuma nochtans geen onbekede. In oktober 2018 scoorde hij een schitterende goal voor Club Brugge tegen Atletico Madrid in de Champions League.

Na een seizoen (2018-2019) Club Brugge ontwikkelde Danjuma zich verder in Engeland. Een seizoen Premier League en een seizoen Championship bij Bournemouth hebben hem gehard, maar was niet het podium dat Danjuma zocht om zich in de kijker te voetballen. Deze zomer betaalde Villarreal 23 miljoen euro.