Wout van Aert pas vanaf december in het veld "om toe te werken naar BK"

"Toen ik nog fulltime veldrijder was, was het vaste kost om in maart een maand niets te doen en rustig op te bouwen. De laatste jaren is dat helemaal veranderd. Door coronacrisis zijn de seizoenen ook nog korter bij elkaar komen te liggen."

Onder meer twee zeges in Tirreno-Adriatico, Gent-Wevelgem, De Amstel Gold race, drie zeges in de Tour, Belgisch Kampioen, overwinningen in de Ronde van Engeland en een hoop ereplaatsen zoals in Tokio. Tussendoor werd hij vader en worstelde hij met een blindedarmontsteking. Een mens zou voor minder naar rust snakken.

Hoeveel veldritten ik wil rijden, weet ik nog niet. Tien crossen is niet per definitie goed en meer per definitie te veel.

Eerste veldrit in december

"Ik moet wel zeggen dat binnen een week het perfectionisme in mij al opnieuw begint te knagen, maar ik heb na een week rust in eigen land bewust twee weken vakantie in het buitenland, zodat ik wel moet rusten."



Michel Wuyts gokte in onze podcast dat Van Aert eind november in Kortrijk aan de start van zijn eerste veldrit van het seizoen zou verschijnen omdat Van Aert daar een sponsor heeft. Van Aert reageerde gevat. "Als ik naar Kortrijk afzak, zal het in een jeansbroek zijn."

"Ik heb wel min of meer in gedachten wanneer ik opnieuw ga beginnen crossen, maar ik heb nog niet samengezeten met de ploeg. Dat zullen we misschien deze week nog doen. Het zal zeker ergens in december zijn om dan via een goede kerstperiode toe te werken naar het BK."

Dat BK in Lombardsijde moet Van Aert liggen volgens Michel Wuyts. "Gelukkig", zei Van Aert. "Maar zoals de laatste jaren het geval was, zal de cross sowieso in functie van het voorjaar moeten passen. Hoeveel veldritten ik wil rijden, weet ik nog niet. Tien crossen is niet per definitie goed en meer te veel, het hangt meer af van de periode waarin het past. Ik heb er wel zin in."