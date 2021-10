Vandenbempt over Veljkovic: "Degradatie van alle clubs gaat niet gebeuren"

"Onderzoek duurde 3 jaar, omdat het zo ingewikkeld was"

Na 3 jaar is Operatie Zero, het grootschalige onderzoek naar onder meer fraude, omkoping en matchfixing, afgerond. Waarom heeft het zo lang geduurd? Vandenbempt: "Omdat het ingewikkeld was. Luyckx heeft aangegeven dat het over 50 transfers ging van spelers of trainers, over 100 contracten."

"Er was een heel uitgebreide boekhouding van Veljkovic, die tot in het kleinste detail bijhield achter initialen wie welk bedrag gekregen had, waarvoor en wanneer. Dat moest allemaal onderzocht worden."



"Hij heeft verklaringen afgelegd en daarna moest alles getoetst worden. Daarvoor moest men ook allerlei rekeningen uitpluizen in het buitenland. Dat is geen werk van korte adem. En corona heeft er ook voor gezorgd dat het onderzoek wat moeilijker verlopen is."