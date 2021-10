Van de Duinengordel tot het Zwin: ontdek deze 10 unieke Vlaamse loopomlopen

Weer of geen weer: ook in de herfst blijft hardlopen voor de Vlaming één van de populairste sporten. Wil je wel eens wat anders dan dat vaste rondje bij jou in de buurt? Trek dan snel je loopschoenen aan en maak kennis met deze tien unieke loopomlopen.

Sinds 2011 biedt Sport Vlaanderen steden en gemeenten de kans om een permanent bewegwijzerde loopomloop in te richten. Een geslaagd concept, want op tien jaar tijd werden er zo'n 150 omlopen ontwikkeld, goed voor bijna 1.800 km aan bewegwijzerde paden.

Naast de gewone loopomlopen (die deels verhard zijn) zijn er ook een dertigtal 100% Natuurlopen. Deze werden ontwikkeld in partnership met Natuur en Bos van de Vlaamse overheid (ANB). Ze bevinden zich volledig in natuurgebied dat door ANB wordt beheerd.

We stellen hieronder tien unieke routes voor: een gewone omloop én een Natuurloop in elke provincie. Is hardlopen niet aan jou besteed? Niet getreurd, je kan al deze routes uiteraard ook al wandelend afleggen.

Aan deze wegwijzers herken je een 100% Natuurloop

Antwerpen

Loopomloop Geel-Meerhout

De route bestaat uit drie lusjes (2, 5 en 7 km), die je door de Belse Bossen en het Bels Broek leiden. Ontdek een verbazend stukje Kempen met hectaren ongerepte landduinen. Je kan starten vanuit Geel-Bel en Meerhout.



Natuurloop De Pomp - Blakheide - Kolonie

Verscheidenheid troef, want deze loopomloop gaat door drie verschillende natuurgebieden. Gooi je benen eens los in De Pomp (Rijkevorsel, 4 km), op de Blakheide (Beerse, 7 km) of in Merksplas-Kolonie (5 km). Je kan de drie lussen ook combineren tot één grandioze groene trip.

Merksplas Kolonie: toevluchtsoord voor lopers en landlopers

Limburg

Loopomloop Leopoldsburg

Recreatiedomein De Merel vormt het startpunt van drie routes (5, 10 en 15 km) doorheen de Gerheserheide, die je allemaal in beide richtingen kan afleggen. Maak er een familieuitstap van en laat je kinderen zich uitleven op het Multimovepad of in het vernieuwde speelbos.

(Lees meer over Multimovepaden op de website van Sport Vlaanderen)

Natuurloop Duinengordel

De Duinengordel is een adembenemend natuurgebied van 3000 hectare in het hart van het Nationaal Park Hoge Kempen. Je kan kiezen uit maar liefst 9 lussen, met afstanden tussen 3 en 21 km. Zo is er de Vennentrail van 15 km. Iets pittiger is de kuitenbijtende Ittertrail van 17 km, die over de steilrand van het Kempische plateau loopt. De halve marathon brengt je langs de Oudsberg, de hoogste landduin van Vlaanderen.

De Oudsberg in de Duinengordel

Oost-Vlaanderen

Loopbaan Sint-Niklaas

In het Puitvoetbos in Sint-Niklaas werd in juni de eerste Loopbaan van Vlaanderen geopend. Met dit concept wil Sport Vlaanderen werknemers van de vele bedrijven in de buurt aanzetten tot meer beweging. Er zijn twee routes uitgestippeld: de blauwe lus is goed voor 2 km, de oranje lus is bijna 5 km lang.



Natuurloop Muziekbos

Het Muziekbos ten noordoosten van Ronse vormt het betoverende decor van één pittige route van 5,3 kilometer. Het zachte spel van de ritselende bladeren neemt je op sleeptouw door deze groene oase. Het parcours is zelden vlak en telt samen meer dan 120 hoogtemeters. Op het hoogste punt (150 m) loop je langs de opvallende Geuzentoren.



Vlaams-Brabant

Loopomloop Linden (Lubbeek)

Vanuit Linden vertrekken drie lussen (van 3, 5 en 10 km) door het Lindenbos, dat gekenmerkt wordt door diepe holle wegen en mooie vergezichten. Een extra troef is dat je de route nog kan uitbreiden: deze loopomloop sluit immers aan op de Natuurloop Chartreuzenbos, die haar vaste startplaats heeft in Holsbeek.

Natuurloop Gaasbeek-Groenenberg

Vanaf de parking van het kasteel van Gaasbeek in Lennik kan je twee fantastische routes lopen. De groene lus (4,4 km) klimt eerst naar het kasteel Groenenberg en duikt dan het Engelse landschapspark in.

De blauwe lus (4,6 km) voert je langs de museumtuin naar het kasteel van Gaasbeek. Je loopt rond de parkvijvers en ontdekt vervolgens de rest van het imposante park. Deze natuurloop is met haar combinatie van natuur, cultuur en geschiedenis zonder enige twijfel één van de allermooiste van Vlaanderen.



Het kasteel van Gaasbeek, een adembenemend decor voor een rondje hardlopen

West-Vlaanderen

Stadsomloop Izegem

Een bewegwijzerde marathon lopen in eigen stad? Het kan in Izegem. De vier uitgestippelde loopomlopen (Bosmolens, Kachtem, Emelgem en Izegem-centrum) doorkruisen alle groene longen van de stad. Elke omloop heeft zijn eigen kleurcode, die met grondspijkers en/of palen wordt aangeduid. Je kan elke omloop apart lopen. Verbind je alles aan elkaar, dan kom je in totaal aan een volledige marathon.

Volg de grondspijkers op de Izegemse marathonroute