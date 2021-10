Thomas Foket voor duel met Frankrijk: "Revanchegevoel is heel groot"

Thomas Foket is al een paar jaar actief bij Reims, in Frankrijk dus. Hij wordt er nog regelmatig herinnerd aan de halve finales van het WK, waarin België (zonder Foket voor alle duidelijkheid) verloor tegen de latere wereldkampioen.

"De Fransen zijn een trots volk. Ze hebben het voortdurend over dat WK en die halve finale die ze tegen ons hebben gewonnen. Het zou goed zijn als wij donderdag eens van hen kunnen winnen", lacht Foket.

Dat revanchegevoel leeft wel bij de Rode Duivels. "Het revanchegevoel is zeker heel groot bij de spelers. Er wordt veel over gesproken in de groep. Het moment is aangebroken om te tonen dat we ook de allergrootste voetballanden aankunnen."

Foket weet alvast hoe het is om op de soms ongrijpbare Kylian Mbappé te moeten verdedigen. "Niemand heeft het recept om hem af te stoppen. Ik vind het belangrijkste dat je niemand aan zijn lot overlaat in een 1 tegen 1-situatie, zodat die verdediger zich veiliger voelt."

"Je mag hem vanwege zijn snelheid niet te veel ruimte geven, maar je mag er ook niet te kort opzitten, want hij is ook één tegen één sterk. Het wordt een kwestie van elkaar zo goed mogelijk te helpen en hem in groep op te vangen."