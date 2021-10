Spaanse basketballegende Pau Gasol hangt zijn schoenen aan de haak

De 2,13m grote Pau Gasol maakte eind de jaren 90 zijn professioneel debuut bij Barcelona en verkaste in 2001 naar de NBA. Na 7 jaar bij Memphis kende hij zijn meest succesvolle periode bij de LA Lakers, waarmee hij aan de zijde van zijn boezemvriend Kobe Bryant 2 NBA-titels veroverde.



Na zijn periode bij de Lakers verdedigde Gasol, een zesvoudige All-Star, ook nog de kleuren van Chicago, San Antonio en Milwaukee. Vorig seizoen speelde hij nog enkele maanden bij zijn oude liefde Barcelona, waarmee hij kampioen werd.



Pau Gasol was ook jarenlang het gezicht van een uitzonderlijke generatie bij de Spaanse nationale ploeg. Gasol werd met Spanje 3x Europees kampioen en 1x wereldkampioen. Op de Olympische Spelen wonnen Gasol en co 2x zilver en 1x brons.



"Het was een moeilijke beslissing om na zoveel jaar te stoppen, maar ik heb er goed over nagedacht", zegt de 41-jarige Gasol, die bij zijn afscheid ook even stilstond bij zijn betreurde vriend Kobe Bryant.



"Ik had hem hier vandaag graag bij gehad, maar soms is het leven oneerlijk, sprak hij met tranen in de ogen. "Hij leerde me om een vechter te zijn, een echte winnaar. Ik beschouwde hem als mijn grote broer."