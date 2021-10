Remco Evenepoel voor Lombardije: "Voel me goed, het wordt plezant"

Met winst in de Coppa Bernocchi en een 5e plaats in de Giro dell'Emilia heeft Remco Evenepoel de voorbije dagen zijn prima vormcurve bevestigd. "Het was een goeie generale repetitie voor de Ronde van Lombardije", zegt de Belg van Deceuninck-Quick Step.

De Ronde van Lombardije is voor Remco Evenepoel een terugkeer naar de koers waar hij vorig jaar door het oog van de naald kroop na een duik in het ravijn. Evenepoel liep bij die val een bekkenbreuk op en moest maandenlang revalideren.



Eerder had Evenepoel aangekondigd dat hij dit jaar zou terugkeren naar de plek des onheils, de Muro di Sormano. Maar die klim en afdaling zijn dit jaar niet opgenomen in het parcours en Evenepoel heeft dat plannetje intussen laten varen.



"Het heeft weinig zin om daar nog mee bezig te zijn. Het is praktisch gezien ook moeilijk, dus ik ga er niet opnieuw langs", vertelt de renner van Deceuninck-Quick Step.

Ik heb niet het gevoel dat ik iets moet bewijzen. Als je met zo'n mindset aan een koers begint, dan kan je alleen maar verliezen. Remco Evenepoel

Evenepoel zegt ook dat hij zaterdag niet met revanchegevoelens aan de start komt. "Ik heb niet het gevoel dat ik iets moet bewijzen. Als je met zo'n mindset aan een koers begint, dan kan je alleen maar verliezen," vindt hij. "Ik start met het idee dat ik blij ben dat ik weer mee zal kunnen koersen in die wedstrijd en ik ben niet uit op revanche."



"Of de koers nu veiliger is? Dat weet ik echt niet. Ik ben voornamelijk bezig geweest met mijn revalidatie, niet met die koers en veiligheid. Het is niet aan mij of mijn team om het veiliger te maken en vangnetten te hangen of stootkussens te plaatsen op gevaarlijke punten. We zullen zien zaterdag of het veiliger is."

"Nog geen afspraken gemaakt in de ploeg"