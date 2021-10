Noa Lang krijgt schouderklopjes en waarschuwing van Van Gaal (video)

Nederland speelt deze week WK-kwalificatiematchen tegen Letland en Gibraltar. Die bescheiden tegenstanders helpen Noa Lang misschien aan zijn eerste cap voor Oranje. In een filmpje is Lang zichtbaar blij om er bij te zijn.

"Ik voel me goed. Dit is een mooi moment in mijn carrière", zegt de 22-jarige speler. "Mijn moeder reageerde wat emotioneel. Iedereen was heel trots op mij. Ik verdiende het, volgens hen", lacht hij.

Lang wil de komende dagen "het beste van zichzelf laten zien". "Ik wil laten zien dat ik in België een volwassener jongen ben geworden. Ik ben gegroeid, als speler en als mens. Dat wil ik nu ook hier laten zien. Dat is voor mij het belangrijkste doel", benadrukt hij. "Verder ga ik er gewoon van genieten."

Op de vraag wanneer zijn week geslaagd zal zijn, antwoordt Lang: "Als ik twee mooie wedstrijden heb mogen meemaken, als ik heb mogen spelen en een 'haasje' (een cap, red) naar huis kan nemen. En een paar doelpuntjes, dat zou mooi zijn."