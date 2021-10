Nieuw en bittere ernst: het WK tikkertje, maar dan voor gevorderden

20 seconden. Dat is de tijd die de ene speler krijgt om de andere aan te tikken. De setting is een vierkant oppervlak van 10 meter bij 10 meter vol obstakels. 2 teams van telkens 5 spelers gaan met elkaar de strijd aan. Wie getikt is, wordt vervangen. De winnaar blijft staan. Het team dat het meeste het andere team kan aantikken wint.

Het WK tikkertje streek dit jaar voor het eerst neer in Antwerpen. Enkele honderden supporters en deelnemers reageerden enthousiast op het event en de setting. "Tikkertje 2.0" is een relatief nieuwe discipline maar wint snel aan deelnemers en interesse in de internationale freerunning wereld. Het is zowel voor deelnemers als toeschouwers snel, attractief en met momenten spectaculair.

De winnaars kwamen uit Frankrijk. Team Kimeo won in de finale van een ander Frans team, de Europese kampioen Team Black List. Er kregen ook twee Belgische teams de gelegenheid zicht te meten met enkele gerenommeerde en ervaren buitenlandse teams. Team TikTag en Atomic Rush werden in de kwartfinales uitgeschakeld maar waren enthousiast en overwegen deze tak te lanceren in België.