Logo van Euro 2024 verenigt 55 vlaggen met design van Olympiastadion

Het experiment om het EK voetbal in verschillende landen te spelen, wordt na één editie al opgeborgen. Duitsland zal in 2024 het Europees Kampioenschap ontvangen, na 1988 voor de tweede keer in zijn geschiedenis.

Vanaf maart 2023 wordt bepaald welke 24 landen aan dat EK mogen deelnemen. 55 landen komen hiervoor in aanmerking en de kleuren van hun vlaggen vinden we min of meer terug in het logo voor Euro 2024.

Als we onderaan beginnen, dan zien we van links naar rechts de vlag van Duitsland, daarna Italië (maar met wat goeie wil ook Hongarije), die overgaat in de Russische vlag, die dan weer ontpopt tot de Nederlandse vlag. Helemaal links bovenaan herkennen we duidelijk de Belgische vlag.

De ovale schikking van de vlaggen is ook geen toeval, want je kunt er het bovenaanzicht in herkennen van het Olympiastadion in Berlijn, waar de finale zal plaatsvinden. Centraal zien we de Coupe Henri Delaunay, de beker waar het allemaal om draait.