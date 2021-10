Laurens Sweeck past voor crossen in Amerika: "Zie er geen vooruitgang"

Met maar liefst 16 manches doet de Wereldbeker veldrijden dit seizoen aan schaalvergroting. De eerste wedstrijden vinden in de Verenigde Staten plaats: nu zondag in Waterloo, volgende week in Fayetteville en Iowa.

Laurens Sweeck (27) zal er niet aan de start staan. "Omdat we een lang en zwaar seizoen aansnijden en ik de reis naar Amerika als een aanslag op mijn lichaam ervaar", legt de nummer 4 van de wereld uit.

Sweeck gelooft ook niet in veldrijden aan de andere kant van de wereld. "We proberen het al jaren. De eerste crossen reden we voor de internationalisering van onze sport. Kijk hoever ze nu staan in de Verenigde Staten, veel vooruitgang zie ik niet."

"En als puntje bij paaltje komt, zijn het nog altijd de renners die moeten investeren in die trip."