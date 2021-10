De voorbije weken en maanden konden we in Iedereen Beroemd volgen hoe Yves Lampaert voorbereidde op zijn droomkoers, Parijs-Roubaix. Afgelopen zondag zagen we al hoe dat is afgelopen (5e), maar in de slotaflevering krijgen we ook een blik achter de schermen van zijn dag vol pech: "Ik was de beste man in koers. Op naar volgend jaar!"