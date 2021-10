Het krachtvoer van Evenepoel? 2 pistolets, 1 energiereep en 330 ml limonade

Ervaren renners krijgen geen fijn nieuws

"De selectie is gemaakt, maar het had beter gekund", laat Wellens weten.

De bondscoach en zijn assistent Serge Pauwels brengen hen persoonlijk op de hoogte. Gilbert, Van Avermaet en Wellens aanvaarden de boodschap, maar steken hun ontgoocheling ook niet onder stoelen of banken.

Voor het WK wielrennen in eigen land mag bondscoach Sven Vanthourenhout 8 renners selecteren. Drie ervaren pionnen vallen naast de ploeg: Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en Tim Wellens.

Het krachtvoer van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft zin in het WK tijdrijden. In de bus geeft hij de ploegleiders instructies.

Klimmen vs. klassiekers

Naast de eliterenners steekt de nationale federatie Belgian Cycling ook veel energie in jonge renners. En die blinken niet zozeer uit op de Vlaamse wegen, maar op de steilere stroken in de Ardennen.

"Het is angstaanjagend welk niveau het jeugdwielrennen haalt", vindt Sven Vanthourenhout. "Ik sta er echt van te kijken."

"Da's heel mooi. Al vrees ik ook dat we over 5 à 6 jaar niet meer meespelen in de Vlaamse klassiekers."