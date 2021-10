Femke Heemskerk, regerend Europees kampioene 100m vrij, kondigt afscheid aan

Femke Heemskerk draait al jaren mee aan de top van het internationale zwemmen. Op de Olympische Spelen van 2008 in Peking won ze goud met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag. Vier jaar later in Londen pakte ze met Oranje zilver.

Heemskerk vormde in die jaren met Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis de "Golden Girls". Het Nederlandse kwartet domineerde jarenlang de 4x100 vrij.

Individueel moest ze vaak genoegen nemen met zilver of brons. Heemskerk worstelde jarenlang met de druk en verwachtingen. In de nadagen van haar carrière wist ze daar steeds beter mee om te gaan. Heemskerk veroverde dit jaar in Boedapest de Europese titel op de 100 vrij. Het betekende haar tweede grote individuele titel, na het goud op de 100 vrij bij het WK kortebaan van 2014 in Doha.

Op de Spelen van afgelopen zomer in Tokio haalde Heemskerk de finale van het koninginnennummer, waarin ze als zesde aantikte. Met de esfatetteploeg werd ze net als bij Rio 2016 vierde op de 4x100 vrij. In Tokio liet Heemskerk al doorschemeren dat ze wilde gaan stoppen, ze liet alleen nog open wanneer dat zou zijn.



"Mijn droom was altijd: als ik ga stoppen, wil ik dat op een hoogtepunt doen. Het voelt wel alsof het nu gewoon af is", zegt Heemskerk nu.