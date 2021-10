De succesformule van koploper Eupen? "Het team is op z'n Duits gaan voetballen"

De Duitse coach

"Toen de club de nieuwe trainer voorstelde, heerste er twijfel bij de supporters", opent Mike Notermans. "De Duitser Stefan Krämer ging de eerste keer aan de slag in België, de eerste keer in het buitenland, de eerste keer in de eerste afdeling."



"Maar kijk, de twijfel heeft snel plaatsgemaakt voor enthousiasme. Omdat Krämer erg snel een groep gevormd heeft. Hij staat ook erg dicht bij zijn spelers."



Niet alleen de teamsfeer is veranderd in Eupen, ook de aanpak. "Krämer heeft het Duitse systeem geïntroduceerd in Eupen", legt Notermans uit. "Hij laat Eupen veel dynamischer voetballen."



"Onder San José zag je spelers stilvallen bij balverlies. Nu zie je veel meer inzet op het veld. Krämer prent zijn spelers in dat de eerste seconden na balverlies bijzonder belangrijk zijn."