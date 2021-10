De Marchi kan in de herfst (van zijn carrière) nog altijd winnen

De Italiaanse najaarskoersen zijn zoals het weer in de Laars deze week: ze vallen met bakken uit de lucht. Een dag na de solo van Evenepoel in de Coppa Bernocchi was het nu tijd voor een dagje op en neer in de streek van Varese voor de Tre Valli Varesine, deze keer zonder Evenepoel.

Het was de 100e editie van deze semiklassieker. Tim Wellens maakte deel uit van de kopgroep die zich in verschillende fases had gevormd. Met onder meer Tourwinnaar Pogacar en Rigoberto Uran was die groep goed gestoffeerd.

Een lekke band van Pogacar doorkruiste de plannen van de koplopers en was aanleiding voor de vorming van een nieuwe kopgroep. Deze keer was Wellens er niet meer bij. Op de Morsolo-klim reden Formolo en De Marchi weg van hun medevluchters.

De twee werkten goed samen tot de laatste kilometer, waarin nog wat gepokerd werd. De Marchi bleek over de beste kaarten te beschikken in de sprint. De gepatenteerde aanvaller beleeft zo een mooi fin de carrière, want eerder dit najaar werd hij al Europees kampioen met de gemengde estafetteploeg.