Bubba Wallace is pas eerste zwarte rijder die wint in NASCAR sinds 1963

Bubba Wallace was de beste tijdens een ingekorte wedstrijd op de Talladega Superspeedway in Alabama. Hij bezorgde het pas opgerichte Team 23XI Racing, dat eigendom is van basketlegende Michael Jordan en piloot Denny Hamlin, een eerste seizoenszege.

De race werd zondag met een dag uitgesteld vanwege het slechte weer en moest door de regen ook korte tijd worden stilgelegd na 71 van de 117 ronden. "We hebben onze eerste overwinning behaald hier in Talladega, wat zo juist voelt na alles wat hier gebeurd is, de geschiedenis die er is", reageerde een emotionele Wallace.

In juni 2020 werd in de garage van Wallace op de Talladega Superspeedway een strop gevonden, wat tot heel wat ophef leidde. Volgens de rijder, een fervent aanhanger van de Black Lives Matter beweging, én de NASCAR ging het om een racistisch incident maar onderzoek van de FBI wees uit dat het touw er al langer lag en er dus geen kwaad opzet in het spel was.