Antivaxer Irving loopt elke thuismatch 330.000 euro mis, Wiggins plooit

De Amerikaanse steden New York en San Francisco verbieden indoor sporten voor wie geen coronaprik gekregen heeft. Antivaxers als Kyrie Irving, speler van de Brooklyn Nets, en Golden State-speler Andrew Wiggins zouden zo niet mogen spelen voor eigen volk.



Wiggins vroeg aanvankelijk nog een uitzondering om religieuze redenen, maar kreeg die niet. Intussen heeft de forward zich alsnog laten vaccineren. "Het was dat of niet in de NBA spelen. Het was een moeilijke beslissing. Hopelijk ben ik over 10 jaar nog steeds gezond", reageert Wiggins.



"Het voelt goed om opnieuw te kunnen basketballen, maar die vaccinatie zal nog een tijdje door mijn hoofd blijven spoken. Ik wilde het niet, maar ik werd gedwongen om me te laten vaccineren."



Ploegmakker Stephen Curry is wel tevreden dat het team opnieuw op Wiggins kan rekenen. "Hij heeft zijn verantwoordelijkheid als ploegmaat genomen", aldus Curry.



Wie intussen voet bij stuk lijkt te houden, is Brooklyn-guard Kyrie Irving. Zonder vaccin mag hij niet spelen in de 41 thuiswedstrijden van de Nets. Dat zal hem een flinke duit kosten: per wedstrijd loopt hij zo'n 330.000 euro aan salaris mis. Zonder eventuele play-offs is dat al zeker een totaalbedrag van ruim 13 miljoen euro.



Irving staat al langer bekend om zijn controversieel gedachtegoed. Zo baarde hij ooit opzien door te stellen dat de aarde vlak is. Onlangs likete hij op Instagram een post van een complotdenker die gelooft dat geheime genootschappen het vaccin gebruiken om zwarte mensen te verbinden met een centrale computer voor een plan van Satan.