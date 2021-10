"Eeuwige student" Tim Declercq studeert na 14 jaar af: "Iedereen weet dat ik geen sprinter ben"

"Iedereen weet dat ik geen snelle sprinter ben, dus deed ik er 30 jaar over om mijn schoolcarrière af te ronden", kon hij er zelf mee lachen op Instagram. "Aangezien mijn dunner wordende haar verborgen is, kan ik zeggen dat het me eeuwig jong hield. Maar ik vermoed dat dat enkel aan de binnenkant is."

Door zijn wielerloopbaan was dat een werk van lange adem geworden voor Declercq. De renner deed er maar liefst 14 jaar over om het traject te doorlopen.

Zijn in modder doordrenkte wieleroutfit was ingeruild voor een toga.

"Toch ben ik een beetje trots dat ik mijn master aan de VUB met onderscheiding heb kunnen afronden. Veel dank aan de VUB om de combinatie met topsport doenbaar te maken. Mijn ouders voor hun eindeloze geduld en vastberadenheid om me te laten doorgaan ondanks het weinig succesvolle eerste jaar. En ook mijn geliefde voor haar steun en om me te ontlasten van de huishoudelijke taken wanneer ik weer eens moest studeren."

Nog dit: Declercq vervolledigde zijn opleiding na het inleveren van zijn thesis. De titel daarvan luidt "Changes in performance, muscle & brain oxygenation and pacing strategy in hypoxic vs normoxic conditions".