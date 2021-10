Zieltogend Standard doet niet meer voort met Mbaye Leye na drama in Mechelen

Een snelle 3-0-achterstand Achter de Kazerne, tennisballen op het veld en net voor de tweede helft ook supporters. Standard beleefde vrijdag een dieptepunt. Leye sprak toen na de match, die op 3-1 eindigde, in dubbele bewoordingen over zijn toekomst.



Hij was het beu om zich altijd maar kwaad te maken, de jonge spelersgroep had iemand nodig die angst inboezemde, maar anderzijds vond hij zich nog altijd de juiste man voor deze club.

Vandaag volgde er crisisberaad in Luik en de uitkomst is: exit Leye. De Senegalese ex-aanvaller is de tweede coach die dit seizoen in de Jupiler Pro League vliegt na Peter Maes bij Beerschot.



Leye begon in 2019-2020 in Luik aan zijn trainerscarrière als assistent van Michel Preud'homme. Toen die stopte, hoopte Leye op het hoofdcoachschap, maar Standard ging voor de Fransman Philippe Montanier. Leye verliet de club, maar toen Montanier in december 2020 ontslagen werd, kreeg hij alsnog de T1-kans.

Standard begon degelijk aan het seizoen, maar de zwakke resultaten en het magere spelpeil van de laatste weken deden Leye de das om. Door de financiële problemen bij de club zakte de kwaliteit van de spelersgroep ook navenant.