Witsel: "Frankrijk wordt speciaal, maar WK speelt niet meer mee in ons hoofd"

Als België de Nations League wil winnen, zal het in eerste instantie voorbij wereldkampioen Frankrijk moeten. Les Bleus hielden in 2018 de Rode Duivels uit de WK-finale, een match die vooral bij de Belgische voetbalfan nog vers in het geheugen ligt. "Maar wij als spelers zijn daar niet meer mee bezig", benadrukt Axel Witsel.

Donderdag staan België en Frankrijk voor het eerst sinds die halve finale op het WK weer tegenover elkaar. "Uiteraard wordt dat een bijzondere wedstrijd," beseft Axel Witsel. "Het is altijd speciaal om tegen een topland als Frankrijk te spelen en het is ook de halve finale van de Nations League."



"Wij zijn niet meer bezig met die match van 2018. Dat zit niet meer in ons hoofd. Wij willen gewoon een goeie wedstrijd spelen tegen een sterk land als Frankrijk. We willen naar de finale van de Nations League en daar zullen we alles aan doen."



"Het zijn 4 grote landen in de halve finales. Wij focussen op onszelf. Het WK speelt niet meer mee. Dat zou alleen maar voor extra stress zorgen. De honger is groot om samen een trofee te winnen. Daarvoor moeten we voorbij Frankrijk. Dat zal niet eenvoudig worden."

"We hebben nu meer ervaring dan in 2018 en we kunnen dat niveau nog altijd aan. Nu hebben we de kans om dat te tonen in een topmatch. Axel Witsel

Witsel en co nemen de Nations League wel ernstig. "Je kunt de Nations League niet vergelijken met het WK of het EK, maar er staat wel een titel op het spel en het zou mooi zijn voor deze ploeg als we die kunnen pakken. We beseffen het belang van de wedstrijd."



Frankrijk draaide de voorbije maanden niet op volle toeren. Is dit het ideale moment om de Fransen te treffen? "Dat weet ik niet. Het blijft wel Frankrijk, een land met veel topspelers. We zullen voorzichtig moeten zijn, zeker op de stilstaande fases."



"We hebben nu meer ervaring dan in 2018 en we kunnen dat niveau nog altijd aan. Nu hebben we de kans om dat te tonen in een topmatch. We zullen ons goed voorbereiden. Het wordt een mooie wedstrijd."

"Centrale verdediger? Ik blijf een nummer 6"

Bondscoach Roberto Martinez riep maar weinig centrale verdedigers op. Axel Witsel toonde onlangs bij Dortmund dat hij ook op die positie uit de voeten kan. Is 1 + 1 gelijk aan 2 in dit geval?



"Bij de vorige interlandbreak hebben we wel over mijn positie gesproken, maar ik blijf een nummer 6", benadrukt Witsel. "Ik heb weinig affectie met de positie van centrale verdediger. Ook al heb ik er bij Dortmund een paar keer gespeeld als noodoplossing, ik blijf een middenvelder."



Witsel stoomde zich na een zware enkelblessure in recordtempo klaar voor het voorbije EK. Heeft hij daar tijdens de zomer een weerslag van ondervonden? "Nee, eigenlijk niet. Ik heb een paar weken vakantie gehad na het EK. Dat was nodig om wat uit te rusten na enkele zware maanden, zowel fysiek als mentaal", klinkt het.



"Ik voel me goed nu. Bij Dortmund zijn we goed begonnen aan het nieuwe seizoen. De nieuwe trainer heeft veel goede ideeën en helpt me veel. Alles verloopt vlot. We hopen zo voort te doen de volgende maanden. Hout vasthouden", glimlacht hij.