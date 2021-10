Wilfried Peeters vloekt na Roubaix vol pech: "Ik zag Sénéchal niet staan"

"Op elke strook hadden we ook mannetjes van ons geposteerd. Het is dus brute pech dat Sénéchal buiten ons blikveld viel, het is vloeken dat ik hem gepasseerd ben."

En dan is het nog het geval Sénéchal. De Fransman ontsnapte uit het blikveld van alles en iedereen en werd zelfs voorbijgereden door de volgauto. Iets wat volgens Peeters door de hectiek niet ondenkbaar is.

"Dan wordt het moeilijk, want je kan er niet vlot bij met de auto. Omdat het er zo smal is, is het de slechtste plek om lek te rijden. Het kost dan veel krachten om nog terug te keren."

"Maar net voor het Bos van Wallers verloren we Florian Sénéchal met pech. In het Bos zelf kwamen daar nog eens Yves Lampaert en Kasper Asgreen bij met pech."

Ploegleider Wilfried Peeters: "De koers begon voor ons eigenlijk perfect. We hadden Davide Ballerini en Tim Declercq mee in de ontsnapping van 30 man. Het peloton met al onze favorieten volgde op de redelijke afstand van 2 minuten."

Yves Lampaert behaalde met een 5e plaats nog een prima uitslag in deze heroïsche editie van Parijs-Roubaix. Toch had er voor Deceuninck-Quick Step veel meer in gezeten.

Een renner kan veel verdragen, maar eens je tussen de wagens terecht komt...

"Het minpunt is wel dat die pech net gebeurde bij onze beste mannen", gaat Peeters verder.

"Sénéchal was in goede vorm, zijn voorbereiding verliep vlot met het oog op het WK en Roubaix. Die heeft de pech van zijn leven gehad en is nooit in koers geraakt. Een renner kan veel verdragen, maar eens je tussen de wagens terechtkomt, is het moeilijker."

"Alleen Lampaert heeft het nog goed kunnen maken, hij zat op een gegeven moment bij Mathieu van der Poel. Toen ze naar de kopgroep reden, stond hij

weer lek. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Alleen Stybar maakte niks mee, maar die had dan niet de goede benen. Dat is het spijtige."

In normale omstandigheden gaat Parijs-Roubaix door in het voorjaar. Scheelt dat veel in hectiek?

"De boeren beginnen maïs af te doen en bieten te oogsten. Die rijden er rond met hun tractoren. Dat maakt het vuiler. Chapeau voor de organisatie dat ze het zo hadden opgekuist."

"Maar zand en slijk zijn er altijd bij een regeneditie. We zijn er allemaal heelhuids door gekomen. Vooral de fiets ziet het hardste af, want water en zand zijn geen goede combinatie."

"Toch zullen we het blijven zien, kijk maar naar de Strade Bianche en Parijs-Tours. Het zijn dingen die de liefhebber meedraagt en zelf wel wil doen. Het is mooi en mooi in beeld gebracht op tv. Het is de investering in speciale fietsen zeker waard."

"Ik denk dat het een kick geeft bij de renners. Dat zijn dingen die bijblijven. We doen het voor erkenning en sensatie. Zolang het veilig blijft. Iemand die afziet en door de knieën gaat, daar houden de mensen van. Het motiveert de jeugd om ook te gaan koersen."