Remco Evenepoel rijdt concurrentie aan flarden in Coppa Bernocchi

Deceuninck-Quick Step nam voor het eerst deel aan de Coppa Bernocchi, omdat het parcours de gedroomde voorbereiding was op de Ronde van Lombardije.

Remco Evenepoel was niet van plan om zomaar wat zijn beentjes warm te draaien voor de koers van zaterdag. Op de Piccolo Stelvio ging hij met 5 andere renners aan de haal: Thibaut Pinot en de Italianen Battistella, Covi, Masnada en Puppio.

In het peloton probeerde vooral Ineos, met Hayter als kopman, de voorsprong binnen de perken te houden, maar met een brommer als Evenepoel in de kopgroep was dat een onmogelijke zaak.

Op 40 kilometer van de finish had Evenepoel genoeg gezien. De laatste rondjes rond Legnano legde hij solo af. Uiteindelijk reed hij Pinot en co nog op bijna 2 minuten. Het peloton werd even tegengehouden, zodat Evenepoel hen kon dubbelen, alweer een staaltje van diens suprematie. Hij is na Rik Van Looy (1957 en 1958) pas de tweede Belg op de erelijst van de Coppa Bernocchi.