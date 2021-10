Remco Evenepoel na straf nummertje in Italië: "Een zege van de ploeg"

De Coppa Bernocchi was voor Remco Evenepoel een opwarmertje voor de Ronde van Lombardije van komende zaterdag. Evenepoel viel aan op zo'n 140 km van het einde en kreeg ploegmaat Fausto Masnada en nog 4 andere renners met zich mee.



"We waren een beetje verbaasd dat we zo vroeg gingen, omdat we hadden verwacht dat er grotere groep mee zou schuiven", doet de 21-jarige Belg zijn verhaal van de koers.



"Ik had Fausto Masnada bij me en we werkten heel goed samen met de rest van de jongens. Op de klimmetjes reden we een gestaag tempo en toen de voorsprong 4 minuten bedroeg, wisten we dat we vooraan gewonnen spel hadden."



Evenepoel won uiteindelijk na een solo in de finale. "Omdat het laatste deel van het parcours vlak was, viel ik aan voor de laatste klim van de dag en vanaf dan ging ik voluit tot aan de finish", klinkt het.



"Ik ben blij met deze overwinning, een zege van de ploeg, want zonder de hulp van Fausto was het niet mogelijk geweest."