Peter Vandenbempt: "Kansen afmaken blijft een probleem voor Anderlecht"

Peter Vandenbempt in een notendop:

"Met een weggeefdoelpunt deed Anderlecht zich weer tekort"

Het was overigens echt een goede wedstrijd. Zeker in de 1e helft. De twee ploegen wilden voetballen, dat zien we graag in een topwedstrijd. Maar oké, Club Brugge bleef toch een stuk onder zijn beste niveau dat we kennen uit de Champions League. De uitblinkers die we in Leipzig zagen, namelijk Vanaken, Lang en De Ketelaere, speelden middelmatig tegen Anderlecht.

Voor Club Brugge was dit gewoon een goed punt. Want het was op Anderlecht en te midden van een zware Champions League-kalender. Dan moet je tevreden zijn met een gewone prestatie.



De prestaties van Anderlecht in het voetbal zitten al een hele poos duidelijk in stijgende lijn. Dat is allemaal veelbelovend.

Maar in de laatste 3 wedstrijden sprokkelt Anderlecht maar 3 op 9. Dan blijf je in de achtervolging hangen, terwijl Anderlecht vandaag gewoon al op kop had kunnen staan. Zo zijn er natuurlijk nog 3 à 4 ploegen waar ze net hetzelfde denken.