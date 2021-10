Napoli spreekt schande van racisme, verontschuldigingen van CEO Fiorentina

Racisme in het voetbalstadion is dezer dagen weer een hot topic en in Italië is het sowieso al lang een nijpend probleem. Gisteren op het einde van de match was het weer prijs in Firenze.

Drie Napoli-spelers, Kalidou Koulibaly, Andre-Frank Zambo Anguissa en Victor Osimhen, werden geviseerd door een deel van de Fiorentina-fans. De drie kregen allerlei lelijks naar hun hoofd gegooid, toen Koulibaly een interview na de match naast het veld gaf.

Koulibaly stopte onderweg naar de spelerstunnel en daagde de roepers uit, schreef de krant Il Napolista.

Osimhen stuurde een tweet de wereld in om racisme aan te klagen en de mensen op te roepen het probleem aan te pakken. Het twitteraccount retweette Osimhen. Ook Dries Mertens vroeg respect op zijn sociale media: "No to racism."



Fiorentina-bestuurder Joe Barone was er snel bij om zich persoonlijk te verontschuldigen bij de 3 spelers. "Dit is onaanvaardbaar", verwoordde de Amerikaanse CEO.