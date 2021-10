Hans Vanaken: "Heb getoond dat ik iets kan betekenen voor de Rode Duivels

Hans Vanaken blonk de vorige interlands uit bij de Rode Duivels en trok die lijn ook door in de Champions League met Club Brugge. "Ik zit momenteel in een heel goeie vorm", beaamt hij. "Tijdens de vorige interlandbreak heb ik veel vertrouwen opgedaan voor de Champions League." "Ik heb de vorige matchen mijn kans gegrepen en getoond dat ik iets kan betekenen voor de Rode Duivels. Maar er loopt nog altijd heel veel kwaliteit rond bij de nationale ploeg. Het is afwachten of ik ook nu weer een basisplaats zal krijgen." "Het is niet omdat ik in vorm ben dat ik per se in de basis zal staan tegen Frankrijk. Uiteraard wil je als voetballer altijd spelen, maar dat is bij de nationale ploeg niet realistisch. Ik zal niet ontgoocheld zijn als ik niet speel. Ik zie wel of ik mijn kans krijg. De bondscoach beslist."

Hoe schat Hans Vanaken de Nations League in? "Het is voor de nationale ploeg een kans om een eerste prijs te pakken. Zo moeten we het bekijken", vindt de middenvelder. "Het is een nieuw kampioenschap en we moeten sowieso voor de overwinning gaan."



"De voorbereiding is kort, maar deze groep is al lang genoeg bij elkaar. We weten wat we moeten doen. De korte voorbereiding hoeft geen invloed te hebben. We kennen het systeem en weten hoe er gespeeld moet worden."



"Of de verloren halve finale op het WK 2018 nog meespeelt? Voor mij is dat een beetje moeilijk om te zeggen, omdat ik er toen nog niet bij was. Maar ik denk niet dat die rivaliteit nog meespeelt. Donderdag is het een nieuwe wedstrijd en we zullen op het hoogste niveau moeten spelen om Frankrijk te verslaan."