Genk-coach John van den Brom is boos: "Ik schaam me voor dit resultaat, dit is onaanvaardbaar"

Van den Brom kon niet vatten hoe Genk uiteindelijk met lege handen de Oostkantons moest verlaten. “Ik begrijp het nog steeds niet. We zaten in een gewonnen situatie met een man meer en hadden de wedstrijd onder controle."



"In de laatste minuten lieten we toch nog spannend worden met de 2-2. Uiteindelijk verliezen we zelfs, dat is echt onaanvaardbaar.”



De Nederlander probeerde een verklaring te vinden. "We maken onderling afspraken wat we moeten doen tegen 10 man. Maar als we alleen maar vooruit blijven lopen en niet meer achteruit, dan kom je nog in de problemen."



"Het is de tweede keer dat dit ons overkomt, want we hebben het thuis tegen Union ook al meegemaakt. Ik hoopte dat we daar de les geleerd hadden, maar dit komt er nog eens keihard bij."