Florian Vermeersch, 1 dag na Roubaix: "Nu al enorme druk zou niet gezond zijn"

Florian Vermeersch had zich in het voorjaar al een paar keer in de kijker gereden, maar in Parijs-Roubaix leerde ook de grote massa hem kennen. Uiteindelijk moest hij enkel Sonny Colbrelli voorlaten in de sprint.

Meteen na de finish werd al de vergelijking gemaakt met Tom Boonen, die in zijn eerste Parijs-Roubaix meteen derde werd en uiteindelijk de Helleklassieker 4 keer zou winnen. "Hij heeft mij ook een berichtje gestuurd, dat ik een goeie koers had gereden."

Maar Vermeersch wil vooral alle vergelijkingen met Boonen vermijden. "Ik ben daar heel nuchter in. Ik wil op mijn eigen tempo voortwerken. Ik zie dan wel waar ik volgend jaar sta. Het is dus niet zo dat ik nu meteen ga meespelen voor de zeges in de klassiekers."

Vermeersch is ervoor beducht in de val te trappen van de hoge druk van buitenaf. "Die enorme druk is niet gezond, dan kan het enkel mislukken. Maar als ik zo kan blijven werken, komt het wel goed."