Filip Joos was "ontroerd" door Liverpool-City: "Ik had een staande ovatie verwacht"

Het is door alle wielergekte misschien een beetje ondergesneeuwd, maar in de Engelse competitie hebben Liverpool en Manchester City het hart van de voetballiefhebber doen smelten na een wervelende topper. Filip Joos gaf commentaar op Anfield: "Ik had applaus van iedereen verwacht voor de wedstrijd, maar er was toch nog altijd ontgoocheling."

Manchester City monopoliseerde zoals vanouds de bal voor de rust, maar na de pauze tapte Liverpool uit een ander vaatje. "Ik heb geen idee wat Liverpool-coach Jürgen Klopp tijdens de rust gedaan heeft", vertelt Filip Joos, commentator voor Play Sports, over de match met twee gezichten. "Het is heel straf om je ploeg met zoveel zelfvertrouwen op het veld te krijgen na zo'n eerste helft. Kevin De Bruyne gaf het zelf aan en had gelijk: City was voor de pauze een halfuur indrukwekkend." "Maar het is fenomenaal dat je na de rust toch weer veel lef en durf zag bij Liverpool. Dat is iets wat Thomas Tüchel met Chelsea niet kon tegen City. Het is dankzij Jürgen Klopp dat we deze wedstrijd hebben gehad." (lees voort onder het wedstrijdverslag)

"Het is geweldig dat er iets is dat De Bruyne niet kan"

Kevin De Bruyne zette de 2-2-eindstand op het bord, maar had ook de score kunnen openen. De Rode Duivel miste echter een wenkende kopkans. Filip Joos: "Hij speelde echt goed, maar ik denk dat hij nog niet in zijn absolute topvorm is. Hij blijft een lust voor het oog: doordraaien, de ruimte bespelen. Maar hij kan niet koppen." "Zelfs Kevin De Bruyne kan dus technisch onvolmaakt zijn. Niet met zijn voeten, wel met zijn hoofd. Of toch bij het koppen, niet bij het nadenken in een fractie van een seconde." "Het is geweldig dat er iets is dat hij niet kan. Het maakt van hem een voetballer. Van alle euvels heeft hij er het beste uitgekozen, ook voor zijn gezondheid later."

"Het was de perfecte uitslag"

Anfield kreeg uiteindelijk geen winnaar, wel een puntendeling: 2-2. "Dit was echt een wedstrijd waar alles aanwezig was", geniet Filip Joos nog na. "Wat ik wel vreemd vond: de ref floot af en ik had een staande ovatie van iedereen verwacht. Iets zoals: bedankt voor wat we gezien hebben. Ik was zelf echt ontroerd." "Maar toch kraamden de mensen op en waren ze ongelukkig dat ze maar een punt hadden. Dat is fout. Je moet net alles en iedereen bedanken dat je er bij was." "Ja, er is een verschil tussen een supporter en een liefhebber, maar ik vond het extra opvallend, want deze wedstrijd was zó goed. Ik had verwacht dat dat onderscheid weg zou zijn door de kwaliteit van de match, maar dat was niet zo." "Lionel Messi en Ronaldinho kregen ooit applaus in Bernabeu, nu had ik applaus voor de match verwacht." "Natuurlijk verdiende Mo Salah de winnende treffer, maar City verdiende ook niet om te verliezen. Het was de perfecte uitslag voor zo'n wedstrijd en toch was er ontgoocheling. Dat blijft ergens jammer."