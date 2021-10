Ex-vriendin beschuldigt Zverev van fysiek geweld, ATP opent onderzoek

In Tokio kroonde de Duitse toptennisser Alexander Zverev (ATP-4) zich tot olympisch kampioen.

Zijn ex-vriendin Olga Sharypova kwam een tijdje geleden al met beschuldigingen naar buiten.

Sharypova beweert dat Zverev haar tijdens hun relatie fysiek mishandelde. Dat zou onder meer gebeurd zijn tijdens het ATP Masters 1.000-toernooi in Shanghai in oktober 2019. Naar de gebeurtenissen op dat toernooi voert de ATP nu een onderzoek.

De speler ontkende eerder de aantijgingen. Hij nam intussen advocaten in Duitsland en de Verenigde Staten onder de arm om actie te ondernemen tegen beschuldigingen die hij als "vals en lasterlijk" bestempelt.

"De beschuldigingen aan het adres van Alexander Zverev zijn ernstig en we hebben de verantwoordelijkheid ze te onderzoeken", zegt Massimo Calvelli, de CEO van ATP.

"We hopen dat ons onderzoek de feiten naar boven zal brengen. Nadien kan actie worden ondernomen. Als ATP veroordelen we elke vorm van geweld of misbruik."