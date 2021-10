Bora-Hansgrohe voert met Rolf Aldag ook wissel door in sportieve cel

Bora-Hansgrohe zwaait op 31 december Peter Sagan en zijn entourage uit en neemt ook afscheid van onder meer Pascal Ackermann.

De Duitse ploeg heeft de voorbije weken met Sam Bennett, Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita en Jai Hindley al een pak nieuwkomers voorgesteld, maar daar blijft het niet bij.

Het team van Jordi Meeus en Cian Uijtdebroeks, volgend jaar neoprof, legt de sportieve leiding in handen van Rolf Aldag.

De 53-jarige Duitse ex-renner was in het verleden aan de slag bij de ploeg van Patrick Lefevere en verlaat nu Bahrein-Victorious.

"Rolf is een aanwinst dankzij zijn ervaring, technische knowhow en betrokkenheid", zegt ploegmanager Ralph Denk. "We hebben dezelfde visie over de richting die we met deze ploeg willen uitgaan."

Aldag komt, ploegleider Enrico Poitschke moet na meer dan 10 jaar opstappen. Denk: "Dit was wellicht de moeilijkste beslissing in de laatste 10 jaar, want ik ben hem veel dankbaarheid verschuldigd. We hebben deze ploeg samen van de derde divisie naar de WorldTour gebracht."

"We willen ons als ploeg blijven ontwikkelen en we hebben verandering in onze sportieve structuur nodig. We zijn tevreden over de resultaten, maar we moeten ons aanpassen aan deze sport die veranderd is."