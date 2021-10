BEKIJK: Van den Bergh mist 4 matchdarts en gaat er meteen uit in World Grand Prix

Het was de 33-jarige "Heavy Metal" Searle, die met een 150-uitworp door de darts van de 27-jarige "Dreammaker" brak, goed voor 3-2-setwinst.



In set twee brak Van den Bergh tot 2 keer toe door de darts van Searle, die het even liet afweten en de set met 3-1 verloor. In de derde en beslissende set brak de Belg andermaal door de darts van Searle, die echter meteen terug brak.



Met een 12-darter kwam de Engelsman op een leg van de overwinning, waarna hij in leg 4 enkele darts miste voor de overwinning. Van den Bergh prikte een 50-uitworp weg en stelde gelijk.



In de beslissende leg liet hij echter 4 dubbel 8-worpen onbenut voor een plaats in de volgende ronde. Searle greep zijn kans en wierp dubbel 10 voor een felbevochten zege.



Van den Bergh was zowel met een gemiddelde van 84.14 per 3 darts als bij het uitwerpen beter dan Searle, maar die laatste won wel. In de World Grand Prix moet men in elke leg eerst een dubbel werpen vooraleer men verder de resterende punten mag wegprikken.



Uitslag:

Ryan Searle (Eng/30) - Dimitri Van den Bergh (5) 2-1 (3-2, 1-3, 3-2)