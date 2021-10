Allan Peiper (61) stopt als ploegleider bij UAE Team Emirates

De 61-jarige Allan Peiper is het brein achter de 1e Tour-zege van Tadej Pogacar. De Australiër die al jaren in België woont, blinkt uit met zijn koersinzicht gecombineerd met kalmte in de ploegauto.



Maar Peiper vecht al jaren tegen kanker. Deze zomer was hij er niet bij toen zijn pupil Pogacar zijn Tour-titel verlengde. Nu heeft Peiper zelf beslist om te stoppen als ploegleider.

"Het is wel mogelijk dat Allan aan boord zal blijven van onze ploeg in een adviserende rol of iets gelijkaardigs. Maar dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden", meldt UAE Team Emirates aan onze redactie.

"Veel zal afhangen van zijn gezondheid. Wat Allan ook belist, we wensen hem het allerbeste toe. Hij is echt een topmens."