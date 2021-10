Alison Van Uytvanck klopt weer op deur top 50 na toernooiwinst

Vorige week tuimelde Van Uytvanck een flink stuk naar beneden, omdat ze de punten van haar titel in 2019 in Tasjkent verloor. Zo werd haar vriendin Greet Minnen tweede Belgische.

In Noersoeltan, de hoofdstad van Kazachstan, rekende een solide en koele Van Uytvanck als tweede reekshoofd in de finale af met eerste reekshoofd en lokale driftkikker Joelja Poetintseva. Dat zorgde voor een pak punten en een sprong van 34 plaatsen.

Minnen leverde 3 plaatsen in en is 79e, lager op de ranglijst volgen Maryna Zanevska (101e, -1), Kirsten Flipkens (132e, +3) en Ysaline Bonaventure (142e, -4).



Ook Kim Clijsters heeft na haar comeback in Chicago, waar ze in de eerste ronde verloor, weer een klassement. De 38-jarige Limburgse staat 1.476e met 3 WTA-punten.



Deze week neemt ze met een wildcard deel aan het toptoernooi van Indian Wells, dat ze in 2003 en 2005 won.



Helemaal bovenaan de ranking behoudt de Australische Ashleigh Barty de eerste plaats voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka en de Tsjechische Karolina Pliskova. De Spaanse Garbine Muguruza stijgt na haar titel in Chicago van negen naar zes.