"Voor perceptie van grote publiek moet België eigenlijk Nations League winnen"

Donderdagavond neemt België het op tegen Frankrijk in de halve finales van de Nations League. "Ik denk niet dat België de Nations League gaat winnen", meent Franky Van der Elst.



"De Rode Duivels hebben een goeie wedstrijd gespeeld tegen Tsjechië, maar ik heb niet het gevoel dat we ineens zoveel beter geworden zijn na het EK."



Filip Joos pikt in: "Als België het tempo van de wedstrijd kan bepalen en dat tempo niet te hoog ligt, zodat we met uitschieters kunnen spelen, dan speelt het iedereen kapot."



"Maar zodra we tegen een team komen dat tempo maakt en ons opjaagt dan hebben we het gewoon ongelooflijk moeilijk. Frankrijk heeft ook wel iets goed te maken en daarom denk ik ook dat de Fransen dat echt wel zullen proberen."



Gert Verheyen is benieuwd. "Want voor de perceptie en om het gevoel van het grote publiek na het EK opnieuw een beetje te veranderen, moeten de Rode Duivels de Nations League eigenlijk winnen."