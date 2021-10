"Eind juli heb ik gezegd dat ik wou vertrekken", bevestigt Kylian Mbappé

Mbappé wil wat onwaarheden de wereld uithelpen: "De mensen zeggen dat ik 6 of 7 contractverlengingen geweigerd heb en dat ik niet meer met Leonardo wil praten, maar dat is absoluut niet waar. "

"Ik zei daarop dat als jullie niet willen dat ik vertrek, dan blijf ik", reageerde Mbappé, wiens geflirt met Real niet in dank afgenomen werd door een deel van de eigen fans. De spits verlengde trouwens nog altijd zijn contract niet, dus de kans op een vrije transfer in juni bestaat.

Het is de eerste keer dat Mbappé over dit onderwerp en zijn gemiste transfer naar Real vertelt. De club van Eden Hazard en Thibaut Courtois bood vergeefs rond 180 miljoen euro in augustus om Mbappé's laatste contractjaar af te kopen.

"Voor mij was mijn positie duidelijk. Ik heb gezegd dat ik wilde vertrekken en ik heb dat redelijk vroeg aan het PSG-bestuur gezegd", legde de wereldkampioen van 2018 uit in een vandaag gelost extract. Het volledige interview komt dinsdagavond om 18u online.

"Ik wilde dat iedereen er goed uitkwam"

Mbappé weerlegde ook de beschuldigingen dat hij tot laat in de zomermercato zou gewacht hebben om een vertrek te forceren. "Ik vroeg om te vertrekken op het moment dat ik niet wilde verlengen."

"Ik wou dat de club een transfervergoeding zou krijgen om een kwaliteitsvolle vervanger aan te trekken." PSG betaalde in 2017 145 miljoen euro aan Monaco, plus 35 miljoen euro bonussen.

"PSG is een club die me veel heeft bijgebracht. Ik ben hier altijd gelukkig geweest en ben dat nog steeds. Ik heb het vrij vroeg bekendgemaakt, zodat de club kon reageren. Ik wilde dat iedereen er goed uitkwam, dat we dat samen deden, dat er een goede deal was. Dat heb ik gerespecteerd."