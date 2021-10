"Als de voetbalbond consequent is, zullen bepaalde clubs moeten degraderen"

Kris Luyckx is de advocaat van voetbalmakelaar Dejan Veljkovic, die als spijtoptant zijn boekje opendeed bij het Belgische gerecht, in ruil voor strafvermindering. Luyckx is dus uitstekend geplaatst om in te schatten wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van het onderzoek.



"We spreken over een systeem dat wijd vertakt was in het Belgische voetbal", schetst de advocaat de situatie in De Afspraak. "Bijna elke club is wel eens geconfronteerd geweest met die praktijken. De ene wat meer, de andere wat minder, sommigen hadden er hun businessmodel van gemaakt."



Het is dan ook niet onlogisch dat wellicht heel wat mensen nog de rekening gepresenteerd zullen krijgen. "Er zijn een 50-tal transfers waarbij iets fundamenteel verkeerd gegaan is. Dat komt neer op zo'n 100 contracten waarbij fraude geweest is", weet Luyckx.



"Vaak zijn bij zulke contracten verschillende bestuursleden of spelers betrokken. Het is over die zaken dat mijn cliënt open boek gedaan heeft."



Bij de Belgische voetbalbond KBVB zitten ze te wachten op het dossier. Wat zullen de gevolgen zijn? "Als men echt consequent is, dan zullen we volgend jaar met niet te veel ploegen in 1e klasse moeten spelen", gooit Luyckx een bommetje.



"Wellicht zullen sommige clubs zich verschuilen achter het feit "dat ze het niet wisten" of dat "het bestuur ermee bezig was". Maar als de KBVB consequent is en zijn reglement correct toepast, kan het niet anders dan dat bepaalde clubs zullen moeten degraderen."